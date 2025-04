Tagasi Tartus. Restoraniäri tipptegija käe all tegi noor kokk teoks lapsepõlveunistuse

Juba teist aastat võitis ülikoolilinnas restoranikuu konkursil “Maitsev Tartu” sööjate poolehoiu restoran TOKO, mis avas Emajõe ääres veel kaks aastat tagasi üksnes suveterrassi, kuid nüüd võtab külastajaid vastu aasta ringi.

Kui TOKO restorani peakokk Klaus Lemmats aastaid tagasi kodulinnas Tartus kulinaariamaailma sisenes, tuli tal juba õige pea seada sammud pealinna poole, et teha seal kiirem arenguhüpe ja õppida ala parimate käe all. Kolmanda lapse sündimise järel tekkis aga perel soov kolida tagasi Tartusse. Heade asjaolude kokkulangemisel õnnestus tal teha teoks lapsepõlvest saati südames olnud unistus ning alustada restorani peakokana.

Ühest suvest aastaringseks söögikohaks

Lemmatsit on teiste seas palju õpetanud Michelini tärniga pärjatud tippkokk Tõnis Siigur , kes on koos restoraniärimehe Martti Siimann iga üks TOKO restorani asutajatest. “Minu juured on Tõnise koolkonnas, sest alustasin kunagi ammu tema juures Tallinnas Noa restoranis abikokana. Töötasin erinevates Tõnise restoranides ligi viis aastat, kuni saime abikaasaga aru, et ainus asi, mis meid Tallinnas kinni hoiab, on minu töö,” räägib Lemmats.