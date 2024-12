Tippkokast ettevõtja ja juht Tõnis Siigur selgitab, et juhte on keeruline värvata, sest nende tegelikud võimed avalduvad alles keerulistes olukordades. „Paberil võib kõik ilus olla, aga päriselus ei tea.“ Inimeste valik on tema valdkonnas kõige kriitilisem ja keerulisem väljakutse.