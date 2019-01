Magnetic MRO plaanib osta konkurendi

Eestisse läbi aegade suurima Hiina investeeringu toonud Magnetic MRO plaanib osta ära konkurendi Euroopast.

"Tahtsin minna kliendile vastu ja öelda „Welcome to Estonia“ aga tegelikult veetsin solidaarsusest öö koos Aafrika piloodiga pogris," meenutas Magnetic MRO juht Risto Mäeots huvitavat seika tööst. Foto: Andras Kralla Jaga lugu:

Lennukite hooldusega tegeleva Magnetic MRO juht Risto Mäeots ütles, et iga ettevõtte kasv on kinni julguses ja oskuses teisiti mõelda. Tema sõnul piirab väikesi riike ja siinseid inimesi see, et ei julgeta mõelda nii-öelda kastist välja. „Võtadki lihtsalt telefoni ja hakkad helistama, see üks telefonikõne võib sulle tuua 10miljonilise tehingu,“ rääkis ta. Mäeotsa sõnul valmistub Magnetic MRO ära ostma üht Euroopa ettevõtet, aga täpsemalt ta veel asjast rääkida ei saa.