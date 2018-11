TOP 100: edukad firmad on müügilainel

Alles sel nädalal teatas Eesti saja edukaima ettevõtte hulka kuuluva kaugküttefirma Utilitase omanik Kristjan Rahu, et müüb ettevõttes suurosaluse 320 miljoni euro eest Austraalia investeerimisfondile. Foto: Liis Treimann

Eesti saja kõige edukama ettevõtte pingerivi esimesest otsast leiab mitu äsja omaniku vahetanud ettevõtet.

Sealhulgas on ka TOP 100 esikoha endale võtnud betoonitootja TMB ASi tänavune suurim uudis ettevõtte müük Prantsuse ehituskontsernile Consolis.

"Ei kujuta müüki ette"

Tehing ootab konkurentsiameti heakskiitu, kuid tegevjuht Jaan Luts rääkis Äripäevaga oktoobris, et rohelise tule korral võib see tuua uusi investeeringuid nii töötajatesse kui ka taristusse. “Peame pöörama arhitektuuri- ja projekteerimisahelale rohkem tähelepanu. Soomes on see paremal tasemel. Seal on palju standardlahendusi, kus vigu ei ole, ja see teeb kogu projekti tõhusamaks,” ütles Luts. Teise säästukohana tõi ta esile investeeringud Tartu tehasesse.