Ülevõtmistehingud ületasid miljardi piiri

Aare Tammemäe, Redgate Capitali partner

Püssirohi veel otsa ei saa

Kindlasti on tulemas veel suuri tehinguid, aga ei maksa uudistest ette rutata.

Lühikese aja peale on koondunud mõned Eesti mõistes megatehingud, kus investoriks on valdavalt strateegilised investorid väljaspool Eestit. Ostjateks on olnud paljud erinevad strateegilised (välis)investorid, aga „püssirohi“ sellega otsa ei saa.

Rahvusvaheliste strateegiliste ja finantsinvestorite huviorbiidis on jätkuvalt energeetika, logistika ja transpordi ning uute tehnoloogiate valdkonnad. Need on valdkonnad, kus globaalselt on palju muutusi toimumas, tulenevalt inimeste tarbimisharjumuste muutmisest. Uute tehnoloogiate alla võivad minna erinevad IT valdkonna projektid, kuid ka puidutöötlemisega seotud projektid, millega tegelevad mitmed Eesti firmad.

Hetkel on müüjate turg. Müüjad saavad küsida oma hinda, turud on optimistlikud ning rahastamine suhteliselt lihtsalt teostatav, kui projekt on piisavalt atraktiivne ja tugev. Paljude Eesti investorite väljumine ettevõtetest on tingitud erinevatest põhjustest – kas omanikud on jõudnud tasemele, kus edasist arengut on raske ellu viia ilma liigseid riske võtmata või omanikud peavad müüma, sest investoritele on vajalik investeeritud kapital tagastada (erakapitalifondid).

Kindlasti saab öelda seda, et ambitsioonikamad Eesti ettevõtted suudavad ennast täna rahastada paremini kapitaliturgude abil, ilma et peaksid ennast kohe oma konkurentidele Põhjamaades või Euroopas maha müüma. Kapitaliturud soosivad heade kasvulugudega ja tugevate meeskondadega ettevõtteid. See on Eestile võimalus.

Tallinna Sadam näitas õnnestunud IPOga teistele tee ette, miks ei võiks oma- või võlakapitali avalikelt turgudelt hankida ka teised Eesti ettevõtted. Taxify on hea näide globaalsetele kasvuettevõtetele. Eestit juba teatakse paljudes finantsinvestorite ringkondades üle maailma ning järgmiseid Eesti tehinguid on lihtsam teha, kui sellised märgid juba maas on.