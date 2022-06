Äripäev 02.06.2022

Eesti droonitootja: on palju arvata, et kaitsetööstuses voolavad nüüd rahajõed

Mehitamata õhusõidukeid tootva ja müüva Eesti kaitsetööstusettevõtte Threod Systems tegevjuht Arno Vaik rääkis Äripäeva raadio hommikuprogrammis, et droonide nõudlus on tublisti kasvanud, kuid on palju arvata, et nüüd voolavad kaitsetööstuses rahajõed. Praeguse töö vilju lõigatakse kasumi näol mõne aja pärast, hindas ta.

