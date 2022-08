Äripäev 04.08.2022

Toidutootjad said lõpuks oma tahtmise

Sügisel saavad toiduainetööstuse ettevõtted taotleda toetust, et investeerida alternatiivsetesse kütuseallikatesse, kuna eesootaval talvel võib Euroopat ähvardada gaasipuudus. Eesti Toiduainetööstuse Liidu juhi Sirje Potisepa sõnul on see hea uudis, et nende muresid ja soove on lõpuks kuulda võetud.

Sügisel saavad toiduainetööstuse ettevõtted taotleda toetust, et investeerida alternatiivsetesse kütuseallikatesse, kuna eesootaval talvel võib Euroopat ähvardada gaasipuudus. Eesti Toiduainetööstuse Liidu juhi Sirje Potisepa sõnul on see hea uudis, et nende muresid ja soove on lõpuks kuulda võetud.