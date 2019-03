Alkoholimüüja keeras käibe ja kasumi kasvule

Alkoholitootjaid raputanud aktsiisipoliitikale vaatamata kasvatas Budampex AS möödunud aastal müügitulu ja väga korralikult kasumit. Heale tulemusele aitas kaasa tõsiasi, et Eesti tarbija on enda jaoks avastanud Itaalia vahuveini.

Budampex ASi enim müüdud bränd Törley jõudis alkoholiaktsiisi tõusu tõttu hinnapiirini, mis ei olnud enam tarbijale atraktiivne. Fotol Törley jookide vabrik Ungaris. Foto: Shutterstock

Budampex ASi müügitulu oli eelmisel aastal 6,5 miljonit eurot, aasta varem oli see 6,3 miljonit eurot. Kasum oli mullu 317 767 eurot, aasta varem oluliselt vähem ehk 188 197 eurot.