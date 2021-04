Swedbanki kasum Eestis vähenes

Maksepuhkuseid pangast eriti ei küsita, kuid vähenenud on ka väikelaenude võtmine Foto: Andras Kralla

Pärast üht koroona-aastat nägi Swedbank väikefinantseerimiste vähenemist, kerget eeldatavate krediidikahjude tõusu ning uue kohaliku valdusettevõtte loomist.

"Aasta kestnud COVID-19 mõjutused on pannud keerulisse olukorda Eesti inimesi ja ettevõtteid, samas loonud palju uusi lahendusi ning võimalusi. Olukorras, kus kulutused reisimisele ja meelelahutusele on kokku kuivanud, on tõusnud märgatavalt Eesti inimeste huvi investeerimise vastu ning avanenud senisest rohkem võimalusi," kommenteeris Swedbanki Eesti juht Olavi Lepp.