Odav sealiha hoiab HKScani Baltikumis kahjumis

HKScan Estonia juhatuse esimees Juha Ruohola Foto: Andras Kralla

Hiljuti Baltikumis juhti vahetanud Soome lihatootja HKSCani tulemused on siinmail kahetised: kanalihal ja poolfabrikaatidel läheb hästi, sealihaga on üle-euroopalise ületootmise tõttu jälle kehvemini.

Baltikumi tulemusi vaevab ühtaegu sealiha odavus kui sisendite kallinemine, tõdes HKScani tegevjuht Tero Hemmilä kvartalitulemuste teates. See on mõjutanud nii käivet kui ka näiteks seda, kui palju on tulnud bioloogilisi varasid alla hinnata. Hemmilä tõi välja, et siinsete poolfabrikaatide müügil tekkiv kasumlikkus on seevastu kontserni parim. Siinsed tulemused valmistasid Soome bossidele pettumuse ka juulis.

Kui oled juba tellija, siis logi sisse! Telli Äripäev Eraisik Ettevõte Olen tingimustega nõus Kaardimaksega Mobiilimaksega Maksan Juhime tähelepanu, et Sul on õigus keelata oma kontaktandmete kasutamine samasuguste toodete või teenuste otseturustuse tegemiseks võttes Äripäevaga ühendust aadressil [email protected] või telefonil 667 0099