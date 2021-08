Anne Mere lahkus HKScani juhtimisest

HKScan Balti juhatuse esimees Anne Mere. Foto: LIIS TREIMANN

HKScan Balti juht Anne Mere lahkub täna ametist, teatas ettevõte.

HKScan on Rakvere lihakombinaadi omanikfirma. Mere ütles Äripäevale antud kommentaaris lakooniliselt, et lahkub ettevõttega vastastikusel kokkuleppel ning lähemalt ta lahkumist ei kommenteeri. Niisiis jäid vastuseta küsimused, kas tema lahkumine on seotud HKScani hiljutiste tulemustega, kas ta soovis ise minna või millal ta lahkumisest teada sai.

Kui oled juba tellija, siis logi sisse! Telli Äripäev Eraisik Ettevõte Olen tingimustega nõus Kaardimaksega Mobiilimaksega Maksan Juhime tähelepanu, et Sul on õigus keelata oma kontaktandmete kasutamine samasuguste toodete või teenuste otseturustuse tegemiseks võttes Äripäevaga ühendust aadressil [email protected] või telefonil 667 0099