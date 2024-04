Ehitusfirma tähistas kümnendat sünnipäeva ajaloo parima tulemusega

Börsikaupleja: langus pole veel läbi, on oodata uut müügilainet

Märgid näitavad, et USA aktsiaturu eelmise nädala korrektsioonile järgneb ilmselt veel üks languselaine, rääkis elukutseline börsikaupleja Igor Dorošenko. Küsimus on vaid selles, millal see juhtub.

