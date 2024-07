Tagasi 01.07.24, 15:02 Alexela käive küündis 618 miljoni euroni Kütuse- ja elektrifirma Alexela käive oli eelmisel aastal 618 miljonit eurot ning puhaskasumit teeniti 8,7 miljonit eurot ehk 40 protsenti vähem kui aasta varem.

Alexela juhatuse liige ja üks omanikest Marti Hääl.

Foto: Raul Mee

Ettevõtte juhid hindasid möödunud aasta edukaks. Juhatuse liige Marti Hääl märkis, et nende arvutuste järgi on ettevõtte turuosa vedel- ja gaasiliste kütuste ning elektriturul 20%. Aastatagusega sarnasele tasemele jäänud müügikäive aga pigem stabiilse kasvu märk, sest hinnad on märgatavalt langenud.

