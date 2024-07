Tagasi 19.07.24, 09:20 Mööblitootja Standard vähendas käivet ja suurendas kahjumit Mööblitootja Standard AS käive langes aastaga kuus korda ja jäi 1,86 miljoni euroga kahjumisse. Ettevõte ise nimetab 2023. aastat murranguliseks aastaks.

Standardi juhi Jonatan Karjuse sõnul ei ole Standard pelgalt mööblitootja, vaid sisutusettevõte.

Foto: Karin Jaanus

Standard AS käive oli mullu 3,78 miljonit eurot. 2022. aastal oli see 23,14 miljonit eurot. Ettevõtte aruandes kirjutatakse, et 2023. aasta oli Standardile murranguliste muudatuste aasta. Kevadel toimunud omanikuvahetusele, mille järel sai suuromanikuks 90% osalusega Green Estonia OÜ, järgnes alates maist ettevõtte taaskäivitamine. Suvega toodi ettevõttesse tagasi võtmetöötajad, taasalustati tootmist Kose üksuses ning alustati aktiivset müüki nii koduturul kui välisturgudel, seisab ettevõtte majandusaasta aruandes.

Liitu uudiskirjaga Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised. Liitun