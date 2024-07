Tagasi 04.07.24, 17:53 Karmid prognoosid osutusid tõeks: Toftan kukkus üle pika aja kahjumisse Võrumaa puidutööstusettevõtte Toftani käive kahanes mullu pea kaks korda ja 2022. aasta kasumi asemel vaatas vastu mitme miljoni euro suurune kahjum. Miinust pole ettevõte näinud paar aastakümmet.

ASi Toftan tegevjuht Martin Arula.

Foto: Väinu Rozental

Toftani juht Martin Arula ütles, et ei usu kahte järjestikusesse halba aastasse ning tänavune paistab parem kui mullune. Tõsi, see võib nii olla osaliselt ka seetõttu, et kui ettevõte eelmisel aastal tänavuse majandusprognoosi tegi, oli sel halva aasta vari küljes.

