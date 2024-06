Äripäeva kirjastus soovitab: suvelugemist igale maitsele

Võta aeg maha kvaliteetkirjandusega – paremat aega selleks ei tule.

Kui sul on puhkuseplaanides veel tühimik, mis ootab täitmist väärt raamatutega, siis vaata siit, mida soovitab mõnusaks ajaviiteks Äripäeva raamatukirjastus. Haara raamat kaasa randa, praamile või suvila võrkkiike.

Arengule orienteeritud juht, loe raamatut „Tähenduse teejuhid“

Kui otsid mooduseid kaevuda neuropsühholoogia ja mõtteloo abil sügavamale tiimijuhtimise ja meeskonnatöö alusteadmisteni, on Jordan Petersoni raamat just sulle. Erinevalt klassikalistest sa-saad-sellega-hakkama-stiilis juhtimisraamatutest leiad siit laiahaardelise intelligentse arutelu, mis aitab paremini mõista inimkäitumist ja otsuste langetamise tagamaid.

Raamatut on võimalik soetada soodushinnaga 10 eurot. Tutvu näidislehekülgedega ja telli.

IT-valdkonna katsetaja, loe raamatut „Järelemõtlemise kunst“

Töötades valdkonnas, kus on elulise tähtsusega katsetada, eksida ja senitehtust õppida, tuleb kasuks tutvuda Adam Granti mõtetega sellest, miks me jääme kinni vanadesse mõttemustritesse ja kuidas sellest harjumusest lahti saada.

Raamatut on võimalik soetada soodushinnaga 10 eurot. Tutvu näidislehekülgedega ja telli.

Finantsvabaduse otsinguil palgatöötaja, loe raamatut „Naabermaja miljonär“

„Naabermaja miljonäris“ paljastab Thomas Stanley Ameerika kõige rikkamate perede saladused alates sellest, kuidas nad finantsvabaduseni jõudnud on, kuni selleni välja, mis elustiili valikud sellel teel püsimiseks ootamatult kasulikuks osutuvad.

Raamatut on võimalik soetada soodushinnaga 15 eurot. Tutvu näidislehekülgedega ja telli.

Ülekoormatud rööprähkleja, loe raamatut „Lahtilaskmise kunst“

Kui tunned, et annad endast tööl rohkem kui sada protsenti või kui pereelu miljon asjatoimetust kipuvad muudkui kuhjuma, on hea hetk võtta paus. „Lahtilaskmise kunsti“ abil õpid oma olukorda eemalt hindama, negatiivsest lahti laskma ja eluga kergemal sammul edasi liikuma.

Raamatut on võimalik soetada soodushinnaga 15 eurot. Tutvu näidislehekülgedega ja telli.

Edasipürgiv elustiiliguru, loe raamatut „Aatomharjumused“

Soovitame ambitsioonikale noorele, kellel on silme ees kõrged sihid – olgu siis spordis, äris või akadeemilises maailmas – ning kes ehk lõikaks kasu Cleari praktilistest nõuannetest, kuidas juurutada väikeseid efektiivseid harjumusi, mis viivad tipptasemel tulemusteni.

Raamatut on võimalik soetada soodushinnaga 29 eurot. Tutvu näidislehekülgedega ja telli.

Tervisliku eluviisi edendaja, loe raamatut „Met Flexi dieet“

Paranda oma tervist ja enesetunnet! See raamat aitab sul optimeerida oma toitumist ja treeninguid, et saavutada tulemusi ka kõige tihedama graafiku juures. Raamatust leiad:

Praktilised menüüd

Lihtsad retseptid

Treeningkavad

Soovitused tervislikuks eluviisiks

Raamatut on võimalik soetada soodushinnaga 29 €. Tutvu näidislehekülgedega ja telli.

Kunsti- või ajaloohuviline, loe raamatut „Klaasimeistrid“

Raamat käsitleb kõiki olulisi klaasitööstusi Eestis, nende omanikke, töölisi ja kunstnikke. Samuti sisaldab see väljavõtteid vabrikute originaalkataloogidest ja on jaotatud mitmesse peatükki, mis katavad erinevaid klaasikodade ja vabrikute perioode. Raamat on illustreeritud rikkalike fotodega!

Raamatut on võimalik soetada soodushinnaga 15 eurot. Tutvu näidislehekülgedega ja telli.

Tulevane finantsgeenius, loe raamatut „Nõnda ma investeerin börsiaktsiatesse. Teejuht noortele“

Tuleviku kindlustamise peale pole kunagi liiga vara mõtlema hakata. Raamat on suurepärane alguspunkt kõigile, kes soovivad mõista investeerimise põhitõdesid ja saavutada pikaajalist finantsedu. Kas oled valmis saama järgmiseks investeerimisguruks?

Raamatut on võimalik soetada soodushinnaga 15 eurot. Tutvu näidislehekülgedega ja telli.

Ajaloofänn või ambitsioonikas noorpoliitik, loe raamatut „Kümme keisrit“

Autori selge ja arusaadav kirjutamisstiil muudab ajaloo keerulised teemad lihtsasti mõistetavaks ja kütkestavaks, tehes sellest teosest väärtusliku allika nii ajaloo- kui ka poliitikahuvilistele. „Kümme keisrit“ mitte ainult ei hari, vaid ka inspireerib, pakkudes sügavat mõistmist Rooma impeeriumi kuulsusrikkast loost.

Raamatut on võimalik soetada soodushinnaga 29 eurot. Tutvu näidislehekülgedega ja telli.

Suvine allahindlus kestab kuni 11. augustini. Valikus on 84 raamatut, allahindlus kuni –74%. Tutvu kogu valikuga SIIN . Raamatud toimetame sulle pakiautomaati tasuta.

