Õhus on uus maks

Vabaerakonna juht Kaul Nurm tahab langetada eraisiku tulumaks 12 protsendile Foto: Andres Haabu

Teisipäevases hommikuprogrammis oli külas Vabaerakonna juht Kaul Nurm, et tutvustada oma kodupartei ideed langetada eraisiku tulumaks 12 protsendile. Uurisime, milliste vahendite arvel seda teha plaanitakse.

Rääkisime sotsiaaldemokraatide nimekirjas kandideeriva Indrek Tarandiga tema ja EKRE vahel tekkinud konfliktist. Küsime europarlamendi saadikult, kuidas see ikkagi nii kaugele jõudis ning kuidas on juhtunud, et tänavuses valimiskampaanias vahendeid ei valita.

Samuti kõnelesime väikeinvestor Joonatan Uusväliga strateegiast, mis näeb ette aktsiate juurdesoetamist iga kindla ajavahemiku tagant, sõltumata majandusolukorrast. Kuna tema investeerimispõhimõte on soetatud väärtpabereid mitte müüa, uurisimegi, kuidas valmistub investor potentsiaalseks kriisiks ning miks tema lähenemine pikas perspektiivis sõltumata kriisist vastu peab.

Hommikut vedasid Liis Amor ja Indrek Mäe.