Äripäeva ausad hinnangud erakondadele ja poliitikutele

Kuidas on sel aastal erakonnad oma tööga hakkama saanud ja kes on olnud selle aasta poliitikamaastiku suurimad kaotajad ja võitjad?

Peaministril Jüri Ratasel ja SDE esimehel Jevgeni Ossinovskil on selja taga sündmusterohke aasta. Kuidas hindavad nende tegusid Äripäeva toimetus? Foto: Liis Treimann

Selle teema üle arutavad aasta viimases "Kuuma tooli" saates Äripäeva ajakirjanikud Eliisa Matsalu, Allan Rajavee, Aivar Hundimägi ja Jaanus Vogelberg. Saates kõlavad näiteks küsimused, kas Jevgeni Ossinovskil on halb juhtimis- või suhtlemisstiil, kas Kaja Kallas on juba Reformierakonna juhtimisest väsinud nagu räägitakse, kes on valitsuse paipoiss ja miks Kadri Simson nii vaikseks on jäänud? Kas miski üldse päästab veel Isamaa ja kellega (ning kas üldse) lõpuks EKRE valitsusse jõuab?