ICO ei ole oma olemuselt üldse midagi halli

Triniti advokaadid Maarja Pild, Karmen Turk ja Katri Tomson Foto: Andras Kralla Jaga lugu:

Äripäeva raadiosaates „Triniti eetris“ rääkisime krüptorahadest ja ICOst - miks on Eesti kogunud tuntust kogu maailmas kui ühe ICO-tõmbekeskusena ning mida meie ettevõtja peaks selle kohta teadma?

Millised on ICOdega seotud riskid ja kuidas käib nende puhul maksustamine? Räägime ka Eesti esimestest krüptorahavaidlustest SAN-müntidega seoses.

Saates olid külas teemat lahti seletamas Triniti partner Karmen Turk, vandeadvokaat Katri Tomson ja advokaat Maarja Pild.

Eesti on ICO tehingute poolest USA, Singapuri, Suurbritannia ja Venemaa järel 5. kohal - meil on tehtud enam kui 263 ICOt. USAs on Eestist ainult kaks korda vähem ICOsid tehtud. Miks on just Eesti kogunud tuntust kogu maailmas kui ühe ICO-tõmbekeskusena?

Karmen Turk ütles, et üks põhjus on kindlasti Eesti digikuvandis, lisaks e-residentsus ja meie ärikekeskkond, mis lubab luua ettevõtte minutitega ja lubab juhtida ettevõtet ilma füüsiliselt lennukiga kuskile kohale sõitmata.

„Kui vaadata seda, kui palju on Eestis ICOdega raha saadud, siis miljarditest rääkida ei saa. Summa jääb alla saja miljoni,“ rääkis Maarja Pild.

Kui Eesti on ICOde tegemise jaoks atraktiivne maa ja äärmiselt toetav tehnoloogia poole pealt, siis on riike, kus ICOd on keelatud ja näiteks Makedoonias võib krüptotehingute eest isegi vangi minna.

Kui küsida, milline on ICO valdkonda toetav õigusraamistik Eestis ja mida peaks ettevõtja teadma, vastas Turk, et kõik algab sellest, mida plaanitakse turule paisata. Finantsinspektsiooni kodulehele ei pea iga kord tormama ICOt registreerima, sest on väga palju ICOsid, mis sellesse asutusse ei puutu. Selleks tuleb vahet teha terminitel. Näiteks krüptovara alla lähevad nii mündid, millest tuntuim bitcoin, kuid ka token`id. Näiteks mõned token`id ongi loodud selleks, et need võimaldavad kaubelda mingil platvormil, osta sealt teenuseid ja tooteid ning see ei puuduta kuidagi finantsjärelvalvet. Sellele kehtib hoopis kõige tavalisem võlaõigusseadus. Aga kui on näiteks tegemist security token`itega, mis on olemuselt väärtpaberid, siis see läheb tõepoolest juba Finantsinspektsiooni valdkonda.

Saadet juhtis Liis Amor.

Saade valmib koostöös advokaadibürooga Triniti.

Kuula värsket "Triniti eetris" saadet Äripäeva uuest podcastide keskkonnast.