Tootearendus jääb teaduse ja ettevõtluse vahele kinni

Neljapäevases hommikuprogrammis võtsime ühendust Tartu ülikooli arendusprorektori Erik Puuraga, et kõnelda sellest, mida annaks teha, et teadus jõuaks rohkem ettevõtlusesse.

Teadust ja ettevõtlust lahutab see, et tootearendusse ei jätku piisavalt raha, lausus neljapäevases hommikuprogrammis TÜ arendusprorektor Erik Puura.

"Seal vahel on ikkagi see niinimetatud Surmaorg. See tähendab, et teadusliku avastuse ja toote vahel on vaja läbi viia arendustegevust," lausus Puura. Probleem peitub tema sõnul selles, et vahendeid läheb vaja ka juba varajases arendustegevuses ehk faasis, kus mõeldakse välja võimaliku uue toote kontseptsiooni või mis probleemi lahendatakse. "Seda ülikoolidele kuskilt teadusgrantidest või õpperahast ei anta ja patt oleks kasutada seda vähest teadus- ja õpperaha, mis meile antakse."

Samuti on Puura sõnul probleem see, et paljudel juhtudel ei leita selliseid ettevõtteid, kes oleksid valmis teadustegevusest tulevaid ideid otse vastu võtma. "Sellisel juhul on sisuliselt ainuke tee luua uus ettevõte."

Erik Puuraga rääkisime veel sellest, millised on uued põnevamad teadussuunad, mis piltlikult laboritest ärisse võiksid liikuda. Samuti kõnelesime sellest, mis toimub sel nädalal Tartus ülikooli spordihoones aset leidval Startup Dayl, kus keskendutakse just nimelt sellele, kuidas teaduspõhiseid idufirmasid arendada.

Üks neljapäevane suursündmus on muusikaauhindade gala Saku Suurhallis. Heitsime pilgu nominentidele ja Eesti muusikaäri hetkeseisule laiemalt. Seda kõike kommenteeris fonogrammitootjate ühingu juhatuse liige ja üks muusikagala korraldajatest Danel Pandre.

Nendel ja teistel teemadel Eestist ja laiast maailmast tegid juttu Madis Aesma ja Priit Pokk.

