Miks Põhjala müüb välismaal rohkem kui Eestis?

Peeter Keek Põhjala pruulikojast rääkis, kuidas väikepruulikoda välisturgudel tegutseb. Praegu ekspordib Põhjala oma tooteid 35 eksporditurule. Foto: Andras Kralla

Külas oli Peeter Keek Põhjala pruulikojast. Tegime juttu sellest, kuidas väike pruulikoda välisturgudel tegutseb. Praegu ekspordib Põhjala oma tooteid 35 riiki.

Rääkisime ka Eesti Pangale uue presidendi valimisest ja kiiresti kasvavatest ettevõtetest ehk gasellidest.

Kõnelesime ka sellest, et kuigi Eestis on internetile hea ligipääs, on eestlased e-ostlejatena teiste Euroopa riikidega võrreldes tagasihoidlikud. Miks see nii on ning kuidas võiksid ettevõtjad oma kliente motiveerida e-kanaleid kasutama, rääkis DPD Eesti e-kaubanduse ärisuuna juht Margot Posti.

Saatejuhid Aivar Hundimägi ja Rivo Sarapik.