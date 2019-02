Ühispakkumused riigihangete seaduses ja praktikas

Advokaadibüroo Cobalt advokaadi Kadri Matteuse teemad on "Facio sündroomi säte" ning konsortsiumilepingud ja ühispakkumused riigihangete seaduses ja (kohtu)praktikas.

Saade on salvestatud Eesti ehituskonverentsil. Esimesena kõneleb advokaadibüroo Cobalt advokaat Kadri Matteus. Tema teemad on "Facio sündroomi säte" ning konsortsiumilepingud ja ühispakkumused riigihangete seaduses ja (kohtu)praktikas.

Advokaadibüroo TGS Baltic nõunik ja vandeadvokaat Kristiina Laarmaa räägib sellest aastast kehtima hakanud muudatusest riigihangete seaduses, mis annab alltöövõtjale õiguse lasta hankijal peatöövõtjale väljamaksed peatada, kui viimane on talle võlgu jäänud. Vandeadvokaat selgitab uut regulatsiooni ja tagajärgi, mida see all- ja peatöövõtjate suhetes kaasa toob.