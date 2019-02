Kinnisvarahindadel veel tublisti tõusuruumi

ASi Pro Kapital Grupp juht Paolo Michelozzi.

Pro Kapitali juhi Paolo Michelozzi sõnul läheb ettevõttel müük Tallinnas suurepäraselt. Kuid üks, mida veel saavutatud pole, on turuolukorraga kooskõlas olev hindade tõus, rääkis Michelozzi "Investor Toomase tunnis".

Samas pikaajaliselt pole tal kahtlustki, et siinsetel hindadel on veel üksjagu tõusuruumi varuks.

„Täna on olukord väga lubav ja me tahaks arendusi võimalikult palju kiirendada,“ rääkis Michelozzi turuolukorda hinnates. „Ma tõesti arvan, et järgmises perioodis peaksime liikuma kiiresti,“ leidis ta ja lisas, et suuri probleeme, mis turgu oluliselt mõjutada võiksid, ta Eestis ei näe.

