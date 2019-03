Kuidas targalt metsa majandada?

Metsa majandamise ümber levib palju müüte. Foto: Julia-Maria Linna

Metsa majandamisega on seotud palju müüte ja uskumusi, kuid võtmeküsimus on see, kuidas targalt metsa majandades loodust säästa, leiti "Metsamajanduse ABC" esimeses saates.

Igal metsaomanikul on selle kohta oma tõde ja õigus, kuid saates jagasid oma mõtteid Timber ASi üks asutajatest Ott Krigul ja juhatuse esimees Toivo Asmer. Saadet juhtis Juuli Nemvalts.

"Metsamajanduse ABC" on uus 12osaline saatesari, mis annab metsaomanikule juhiseid selle kohta, kuidas kõige paremini oma eesmärke täita ja milline on kõige õigem metsa majandamise viis Eesti näidete ja kogemuste põhjal.

Kuula "Metsamajanduse ABC" esimest saadet Äripäeva uuest podcastid'e keskkonnast siit.