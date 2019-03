Koalitsiooni otsiv Isamaa ei pea EKREt paremäärmuslikuks

Erakonna Isamaa liige Priit Sibul näeb, et koalitsioonikõnelustel on oluline saada paika ühisosa ja lõplik lepe – alles siis oleks õige seda ka hinnata. Foto: Tanel Meos

Riigikogu Isamaa fraktsiooni aseesimees Priit Sibul ütles Äripäeva raadio hommikuprogrammis, et ei pea EKREt paremäärmuslikuks erakonnaks.

"Mõned ideed, kui vaatame majandus- või sotsiaalpoliitikat... ma ei julge öelda, et see on lõpuni parempoolne. Küll aga julgen ma EKRE kohta öelda, kui üldse kuidagi, ja mitte halvustavalt, et opositsioonis olid nad populistlikud, ja nüüd on küsimus pigem see, milles me päriselt kokku lepime," ütles Sibul. Tema sõnul on oht, et läbirääkimistel tekib sildistamist ja võivad tekkida probleemsed olukorrad, aga kõige olulisemaks peab ta seda, milles võimalik koalitsioon lõpuks kokku lepib. Alles siis oleks tema sõnul põhjust anda ka hinnangut.

Kuidas käituks Isamaa, kui Reformierakond kutsuks nad uuesti läbirääkimistele, saab kuulata pikemalt hommikuprogrammist.

