Ott Kiivikas avaldas oma elu ja edu saladuse

Lisaks kulturismile tegutseb Ott Kiivikas enam kui kümnes rollis. Ettevõtjana on ta ideid leidnud pikka aega ühes valdkonnas tegutsemisest. Foto: Raul Mee

Sportlasena tuntud Ott Kiivikas tegutseb juba 20 aastat ka ettevõtjana ning on kujundanud endast kaubamärgi, kelle tooted jõuavad mõne kuuga müügile suurtesse kettidesse, rääkis ta uues Äripäeva raadiosaates "Läbilöök".

Sügisel alustas Kiivikas koos äripartneritega värskete salatite tootmist ning sai need loetud kuudega müügile suurtesse jaekettidesse. "Inimestega suhtlemine ja müügitegevus mulle sobib," selgitas ta. Kuidas panna inimesed oma kõnedele vastama ja su ideid ära kuulama ning nendega kaasa tulema, sellest räägib Kiivikas pikemalt saates.

Saates tuleb juttu ka sellest, miks on hea ettevõtjana tegutseda, milline on suurim väljakutse läbilöömiseks, mis on inimeste suurim eksiarvamus Ott Kiivikase kohta, millele ta kunagi aega ei pühenda, mida ta kardab, miks on hea, kui edu end oodata laseb, millega ta kunagi kompromisse ei tee ja paljust muust.

Kuula saadet "Läbilöök" Äripäeva raadio kodulehelt.

