Poliitikutel suund karistamise poole

Stuudios on Eesti Advokatuuri esimees Jaanus Tehver – räägime sellest, kas Eesti riik on seadustega üle reguleeritud, kui palju peaksime olema mures selle üle, et poliitikute retoorikas on suund pigem kriminaliseerimise ja karistamise suunas, ning arutleme ka dopingukahtlusega sportlaste teemal.

Külla tuleb Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu president Ivo Suursoo, kellega räägime IT-sektori ootustest uuele valitsusele.

Räägime aasta turundusteo konkursist, kus eile selgusid finalistid – räägime žürii liikmetega sellest, milline on hea turundus aastal 2019.

Triin Raamatuga CVOst arutleme selle üle, kuidas leida ja hoida oma ettevõttes kõrgelt kvalifitseeritud spetsialiste.

Stuudios on uudistetoimetaja Indrek Mäe ja saatejuht Hando Sinisalu.