Globaalne streik kliimakriisi vastu laieneb Eestisse

Ülemaailmne meeleavaldus kliima soojenemise vastu on saanud alguse 16aastase rootslase Greta Thunbergi streigist, kes kandideerib ka Nobeli rahupreemiale. Foto: AFP/Scanpix

Rootsist alguse saanud ülemaailmne streik kliima soojenemise vastu on jõudnud nii kaugele, et Eesti noored on otsustanud oma vastumeelsust näidata Tallinnas ja Tartus. Miks nii tehakse, selgitas Eestis noorte kliimastreigi eestvedaja Kristin Siil Äripäeva raadio hommikuprogrammis.

Lisaks käis stuudios digitaalse e-eestluse uus juht Ott Vatter ning Eesti poliitmaastiku pööretest rääkis Keskerakonna juhatusest alles hiljuti lahkunud Raimond Kaljurand.

Hommikuprogrammi vedasid Allan Rajavee ja Ken Rohelaan.

Kuula 15. märtsi hommikuprogrammi Äripäeva raadio kodulehelt.