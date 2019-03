Eestil võiks olla ambitsiooni muutuda Euroopa Singapuriks

Eelmise aasta juunis haaras Singapur maailma tähelepanu sellega, et võõrustas USA presidendi Donald Trumpi ja Põhja-Korea liidri Kim Jong-uni kohtumist. Foto: WALLACE WOON, EPA

Kauppalehti kirjutas eile, et Eesti on ise süüdi selles, et siin käivate soomlaste arv on langenud. Mida arvata sellest?

Kolmapäevases hommikuprogrammis oli külas soomlasest tehnoloogiaettevõtja Juha Olavi Korhonen, kelle sõnul on Eesti muutunud lihtsalt liiga igavaks. „Eestis ei ole enam ammugi selliseid autentseid veidralt lõhnavaid, kummalisi rahvuste paabeli kohti, kus saab igasuguseid asju näha, mida Soomes ei ole ammu näha olnud, kui kunagi on üldse. Ja see on minu arust tekitanudki selle olukorra.“

Korhonen on Eestiga olnud seotud juba peaaegu 30 aastat, olles pikalt juhtinud näiteks Playtechi, kuid liigub praegugi tihti Eesti ja Soome vahet ja töötab Eestis. Ta lisas, et see, et põnevus kadunud on, ei tähenda, et see ka nii jääma peaks. "Sisuliselt me võiksime olla Euroopa Singapur. Võiksime teha väga põnevaid asju, kui meil oleks julgust, kas või ärilises kontekstis," lausus Korhonen. Kirjalikult võib intervjuud lugeda siit.

Kolmapäevases Äripäevas ilmus pikem analüüs, kus tõstatus küsimus, kas Eesti saaks või tohiks endale lubada Visegradi maade stiilis protektsionismi. Hommikuprogrammis rääkisime sellest stuudios loo autori, Äripäeva ajakirjaniku Allan Rajaveega.

Lisaks muud teemad Eestist ja välismaalt. Stuudios olid Priit Pokk ja Madis Aesma.

Kuula "Hommikuprogrammi" Äripäeva raadio podcast'ide keskkonnast.