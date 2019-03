Protektsionism varjutaks Eesti ettevõtluse väljavaateid

BaltCapi kasvufondi juhi Heidi Kakko sõnul pole Eesti majandusruumi sulgemisest mitte kellelegi kasu, kuna väikese majandusena saavad Eesti ettevõtted kasvada mõistlikult ainult välisturule eksportides. Foto: Tauno Pääslane/Erakogu

Keskerakonna algatatud koalitsioonikonsultatsioonid paremtiiva erakondadega panevad küsima, kas Eesti liigub Visegradi riikide protektsionistliku majanduspoliitika suunas, kuid ostutehinguid nõustanud ekspertide sõnul on suuna muutust veel vara ennustada. Teisalt leiti, et suletuse kasv võib tekitada seisakut ja investorites ebakindlust.

BaltCapi kasvufondi partneri Heidi Kakko hinnangul ei aitaks protektsionistlik pööre Eesti majanduses mitte kedagi. „Meie siseturg on niivõrd väike, et selle baasil oluliselt kasvada pole väga võimalik,“ ütles ta. Sestap märkis Kakko, et pigem tekitaks majanduskeskkonna avatuse vähenemine kõigile probleeme. Seda eriti tööjõu vaates.