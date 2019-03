Teemast kõrvalekalded kipuvad koosolekuid häirima

SpeakSmarti koolitaja ja arutelujuhi Marleen Pedjasaare (vasakul) sõnul saab õppida koosolekuid palju efektiivsemalt läbi viima. Foto: Erakogu

Halvasti läbi viidud koosolekud on väga demotiveerivad, kuid neid saab õppida juhtima, rääkis SpeakSmarti koolitaja ja arutelujuht Marleen Pedjasaar raadiosaates "Argumenteeritud juhtimine".

"Peamisteks kitsaskohtadeks, millega täna meie poole pöördutakse, on arutelude hoidmine teemas ja ajas," märgib Pedjasaar.

Kas kõik koosolekud, mis meie kalendrisse planeeritakse, on ikka vajalikud või on ka efektiivsemaid alternatiive? Kui inimesed juba kokku kutsuda, siis kellel on oluline koosolekul osaleda? Kuidas arutelu üles ehitada? Mida veel silmas pidada? Neile küsimustele saab vastuse saatest.

Saatejuht on Siim Vahtrus. Saade valmib koostöös SpeakSmartiga.

Kuula värsket saadet sarjast "Argumenteeritud juhtimine" Äripäeva podcastide keskkonnast siit.