Kuidas maandada ettevõttes rahapesuriski?

Siiri Antsmäe Foto: Andres Haabu

Äripäeva raadiosaate "Triniti eetris" teemaks oli rahapesu tõkestamise seadusest tulenevad kohustused, millest olulisim on koostada riskihinnang.

Tähtis on, et ettevõtjad oleksid ise suutelised tuvastama oma äriga kaasnevaid võimalusi rahapesuks ja terrorismi rahastamiseks ning ilmnenud riske maandama.

Igal ettevõtjal, kes on kohustatud isik rahapesu tõkestamise seaduse mõttes, peab olema tehtud riskihinnang. Arutleme teemadel, kes on need kohustatud isikud, kuidas praktikas riske kaardistada, riskiisu määrata, riske juhtida ja maandada, millal ja milliseid hoolsusmeetmeid kohalda jne.

Seda kõike selgitasid Triniti vandeadvokaat Katri Tomson ja sertifitseeritud siseaudiitor Siiri Antsmäe.

Saadet juhtis Liis Amor.

Saade valmib koostöös advokaadibürooga Triniti.

Kuula saadet "Triniti eetris" Äripäeva podcastide keskkonnast.