IKEA mööbli kokkupanek seob kliendid poe külge

IKEAst ostetud mööbli kokkupanemise psühholoogiline mehhanism võib töötada Rootsi suurfirma kasuks üle maailma, arutleti Äripäeva raadio hommikuprogrammis. Foto: EPA

Põhjus, miks IKEA on pälvinud maailmas ja ka Eestis suure populaarsuse, võib peituda isiklikus sidemes IKEAst ostetud kaubaga, ütles kommunikatsiooniekspert Hannes Rumm Äripäeva raadio hommikuprogrammis.

Rumm viitas ühele Iisraeli majandusõppejõu uurimusele, kes sai IKEAst ise kokku pandud mööbliga suurema sideme kui muude esemetega, mis olid lihtsalt korterisse toodud. Oma kogemust arendas ta edasi Jaapani paberivoltimiskunsti origamiga mitmes testrühmas, mille tulemusena selgus, et rohkem vaeva näinud katsealused tundsid suuremat rõõmu ja sidet looduga kui need, kes said kerge vaevaga tulemuse.

"Tema järeldus oli, et samasugune psühholoogiline mehhanism võib töötada ka IKEA puhul – me peame isiklikult panustama ja vaeva nägema ning meil tekib selle IKEA mööbliga isiklik side," selgitas Rumm.

Lisaks rääkis poliitikavaatlejana tuntud Rumm veel EKRE mõjust ja oskusest kasutada meediat enda kasuks.

Stuudios käis ka advokaadibüroo Cobalt vandeadvokaat Monika Koolmeister, kes rääkis finantssektori regulatsioonidest, ning eeloleva suve tarbijatrendidest rääkis Rimi Eesti turundus- ja kommunikatsioonijuht Andrija Arro.

