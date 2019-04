Tanel Kiik: keegi ei saa valitsuses oma asja läbi suruda

Keskerakondlane ja Jüri Ratase kauaaegne nõunik Tanel Kiik kandideerib uues valitsuses sotsiaalministri kohale. Foto: Liis Treimann

Valitsuserakonnana on EKRE-l nüüd võimalik Eestis muuta seda, mida on jõulises retoorikas esile toodud, aga oluliselt tasakaalukamalt, sest seda tuleb teha valitsuse ühisotsusena, ütles Keskerakonna sotsiaalministrikandidaat Tanel Kiik Äripäeva raadio hommikuprogrammis.

"Kõik suuremad otsused langetatakse valitsuses konsensuslikult. See tähendab seda, et ükski erakond ei saa domineerida või enda agendat läbi suruda. Tuleb leida ühisosa ja seda me oleme teinud nelja nädala jooksul konsultatsioonidel ja seda tuleb teha nüüd järgmise nelja aasta jooksul valitsuses," selgitas Kiik.

Küsimusele, kuidas Kiik hindab talle omistatud koalitsioonileppe peaarhitekti tiitlit, vastas ministrikandidaat, et nimetaks koalitsioonileppe peaarhitektidena pigem Keskerakonna, Isamaa ja EKRE esimehi ning näeks ennast niinimetatud ehitusinsenerina, kes aitas valitsust kokku panna ja koalitsioonilepingut kirjutada.

Samuti rääkis Jüri Ratase parema käena tuntud Kiik, kelle nõu ta ise kuulab ning mis ootab teda ees, kui ta peaks saama sotsiaalministriks.

Hommikuprogrammis rääkis ka Isamaa liige Riina Solman, kellest saab suure tõenäosusega uus rahvastikuminister. Uurisime, kas Solmanile tuli ministrikoha pakkumine ootamatult ja mille eest ta valitsuses seista tahab. Samuti kuuleme, millega veenis Isamaa ümber Jüri Luige, kes otsustas kaitseministriks jääda hoolimata oma varasemast väljaütlemisest, et temast ei saa ministrit valitsuses, kus partner on EKRE.

Hommikuprogrammi vedasid ajakirjanikud Eliisa Matsalu ja Ken Rohelaan.

Kuula hommikuprogrammi Äripäeva raadio podcast'ide keskkonnast.