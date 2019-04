Kuhu liigub kinnisvara korrashoid?

Äripäeva raadios alustas uus saatesari „Korras kinnisvara täna-homme“. Kokku jõuab sel aastal kuulajateni neli saadet.

Miguel Ortega, Roode Liias, Jüri Kröönström ja Heikki Lind Foto: Kinnisvarauudised

Esimeses saates olid külas Eesti Korrashoidjate Liidu tegevjuht Jüri Kröönström, Tallinna Tehnikaülikooli ehituse ja arhitektuuriinstituudi professor Roode Liias, City Haldus OÜ juhatuse liige Heikki Lind ja KV Service juhatuse liige Miguel Ortega. Juttu tuli korrashoiusektori väljakujunemistest ja kasvuraskustest Nõukogude Liidu järgses Eestis, spetsialistide koolitamisest ning seadusandluse väljatöötamisest.

Saate teine pool keskendus tulevikule. Tehnoloogia tungib võimsalt peale ka kinnisvara korrashoiuvaldkonnas, mis seab uued ülesanded ettevõtetele ja uued hinnad teenuse tellijatele.

Uue saatesarja eesmärk on kõigi kinnisvaraomanike harimine. "Kinnisvaraomanik peab saama aru, millist tavakompetentsi ühiskond temalt nõuab. Ja mis veel tähtsam – et ta tavakompetentsi piiridest väga välja ei läheks,“ rääkis saates Eesti Kinnisvara Korrashoiu Liidu tegevjuht Jüri Kröönström ja märkis, et projekteerijate ning ehitajate kõrval on ka korrashoidjad oma ala eksperdid.

Saade „Korras kinnisvara täna-homme“ koosneb neljast saatest. Järgmine valmib juunis, kolmas jõuab eetrisse septembris ja viimane aasta lõpus detsembrikuus.

Saadet juhib Kristi Kool. Saade valmib koostöös Eesti Kinnisvara Korrashoiu Liiduga.

Kuula saadet Äripäeva uuest järelkuulamiske keskkonnast