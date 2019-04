Viisid, kuidas eristuda tuhandete idufirmade seas

Alguses ei pruugi sul ollagi investoritele ja klientidele rohkem pakkuda kui kõigest lugu, mis on ka tähtis komponent talentide palkamisel, rääkis saates investor Madis Müür. Foto: Raul Mee

Saates "Kasvukursil" kõneleme sellest, kuidas on muutunud viimase kümmekonna aasta jooksul ettevõtete ärimudelid, peatudes eelkõige iduettevõtetel.

Räägime sellest, millised on punased lipud, mis näitavad, et idufirma pole jätkusuutlik, ja vastupidi, mis on positiivsed indikaatorid.

Samuti anname nõu alustavatele iduettevõtetele, kuidas eristuda tuhandete konkurentide seas investoritelt raha saamiseks, mis küsimusi peaks endale esitama ning millised on head näited, kellelt õppust võtta.

Külas on investor Madis Müür ning konsultatsioonifirma Grant Thornton Balticu äriarenduse juht Olle Tischler. Saatejuht on Priit Pokk.

Saadet toetab Grant Thornton Baltic.

Kuula saadet "Kasvukursil" Äripäeva raadio podcast'ide keskkonnast.