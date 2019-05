Kas lumehelbekesed mõjutavad finantsteenuste DNAd?

Swedbanki turundusjuht Arno Pae, TF Banki turundusjuht Birgit Jõgeva ja saatejuht Uku Nurk. Foto: Äripäev

Saates "Eetris on turundusuudised" räägime pankade kuvandist. Selleks on stuudios külas TF Banki turundusjuht Birgit Jõgeva ja Swedbanki turundusjuht Arno Pae.

Juttu tuleb sellest, kuidas on muutunud pankade suhtluskanalid ja millised on väikelaenude kommunikeerimise mured. Milline on viimase aja kõige edukam turundusaktsioon?

Saatejuht on Uku Nurk.

Kuulake saadet: