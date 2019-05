Kas müük on ainult numbrite mäng?

Saadet "Nimed müügitahvlil" veavad Urmas Kamdron ja Silver Rooger. Juttu tuleb müügitarkvara vajalikkusest ja sellest, kuidas müügitarkvara aitab meeskonnal areneda. Foto: Äripäev

Saates "Nimed müügitahvlil" keskendume eesmärgi elluviimisele. Öeldakse, et mida mõõdad, seda saad. Mida on vaja teha selleks, et jõuda soovitud tulemuseni? Millised mõõdikud ja tegevused on olulised? Millal analüüsida kvalitatiivseid tegevusi ja millal kvantitatiivseid?

Alati on olemas juurtegevus ehk kõige tähtsam tegevus. Head sooritust on alati võimalik mudeldada ja võtta see mudel igapäevaste tegevuste aluseks. Räägime müügitarkvara vajalikkusest ja sellest, kuidas müügitarkvara aitab meeskonnal areneda.

Kuulake saadet: