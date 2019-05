Kauakestva kivikatuse eelistest ja hooldamisest

Katusekivid logistikakeskuses. Foto: Pärnu Postimees/Scanpix

Milline on hoone stabiilne ja püsiv katus, milline on õige tööde järjekord ning kuidas jälgida, et katuse ehitus kulgeks tõrgeteta, kõnelevad Bendersi müügi- ja turundusjuht Marek Ruubel ning arhitekt Henno Veelma. Külalised tutvustavad kivikatuse eeliseid ning toovad välja, kuidas seda hooldada ning milline on kvaliteetne katusekivi.

Saatejuht on Lauri Leet.

Saadet toetab Benders.

