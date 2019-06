Juht, kes võtab laenu kõigile preemia maksmiseks

Estonia juht Aivar Mäe Foto: Dmitri Kotjuh, Järva Teataja / Scanpix

"Meil on esikohal inimene ja isegi siis, kui kassas pole aasta lõpus sentigi raha, läheb teatrijuht panka, võtab laenu ja maksab kõigile preemiat. Mis siis, et see on vastuolus igasugu seadustega," räägib saates "Juhi jutud" rahvusooper Estonia juht Aivar Mäe.

Mida tähendab inimese esikohale seadmine, kuidas tuua majja inimesi külge tõmbavat ehk estoonlust, sellest räägib Mäe saates.