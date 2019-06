Kas majandus jätkab üllatamist?

Viimastel aastatel majanduskasvu vedanud ehitussektor seekord enda panust majandusse ei andnud. Foto: Andras Kralla

Eesti esimese kvartali majanduskasv oli ideaalilähedane ning töötlevasse tööstusesse tehtud investeeringud lubavad kõrgemat tootlikkust oodata ka tulevikust, rääkis LHV analüütik Kristo Aab.

„Töötlev tööstus vedas kasvu, kasvas nii IT, kaubandus, põllumajandus, kutse- ja teadusalane tegevus. Esimeses kvartalis kurta ei ole millegi üle,“ ütles Kristo Aab Äripäeva raadio hommikuprogrammis majanduse esimese kvartali tulemusi kommenteerides.

Kuigi tavapäraselt tugev ehitussektor esimeses kvartalis majanduse kasvu ei panustanud, siis Aab selles liigset ohtu ei näe. „Pigem pakuksin selle variandi, et viimastel aastatel on ehitussektoris kasv olnud liige kiire ja forsseeritud,“ ütles Aab ja lisas, et pigem taastub normaalsus.

Mida see võib tähendada ehitussektorile, saab kuulata Äripäeva raadio hommikuprogrammist.

Lisaks käis stuudios läinud aastal poliitikaga lõpparve teinud Urve Palo, kes alustas äsja uue ettevõtte, kasiinofirma Novoloto juhina. Rääkisime tema plaanidest uues valdkonnas ja meelelahutusäris.

Eestisse uue põlvkonna tuumajaama rajamist plaaniv ning selle arendamiseks enam kui veerand miljonit eurot kaasanud Fermi Energia juht Kalev Kallemets selgitas, millal tuumajaam võiks Eestis tööle hakata.

Hommikuprogrammi veavad Rivo Sarapik ja Kaspar Allik.