Millised on kihlasõrmuste trendid?

Saatejuht Jana Vainola ja e-Jewels.ee partner Age Antsu. Foto: Äripäev

"Sisuturundussaade" on e-Jewels.ee väärisehetest. Saates anname nõu ja soovitusi, milliste ehetega oma kallimat meeles pidada, millised on kihlasõrmuste trendid ja milliseid sõrmuseid osta abiellumiseks, kui on soov teistest erineda.

Külaline on e-Jewels.ee partner Age Antsu.

Saadet juhib Jana Vainola.

Kuulake saadet siit: