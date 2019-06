Platvormimajanduse edu võtmed

Saates räägime sellest, kuidas seadused on mõjutanud jagamismajanduseettevõtete nagu Bolt tegutsemisindu. Foto: Liis Treimann

Viimastel aastatel kiirelt kasvanud jagamis- ja platvormimajandus on lisaks edulugudele puutunud eri riikides kokku ka mitmesuguste takistustega, mida vanad turuosalised uutele ettevõtetele poliitikute abil teele lükkavad.

Saates "Triniti eetris" räägitakse, mis on platvormimajanduse edu põhjused, kuidas on uusi ärivõimalusi asutud õiguslikult reguleerima ning millised on olnud sel teemal Euroopa Kohtu lahendid. Stuudios on Triniti jurist Birgitta Ots ning majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi kaubanduse ja teenuste talituse nõunik Christman Roos. Saadet juhib Aivar Hundimägi.

Kuula saadet siit: