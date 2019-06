Hilinevad kliendid sunnivad panka äriregistrile appi tõttama

Foto: Andres Haabu

Kuna tuhanded kliendid jätavad õigeaegselt äriregistrile majandusaasta aruande esitamata, on otsustanud Swedbank ise seda ettevõtjatele meelde tuletada, ütles Äripäeva raadio hommikuprogrammis Swedbanki äripanganduse juht Aira Nigul-Lepp.

Nigul-Lepa sõnul said teavituse väiksemad ärikliendid, kellel on pangaga sõlmitud krediidileping. "Pangal on kohustus jälgida krediidisaajate majanduslikku olukorda. Kui kliendid esitavad äriregistrile oma finantsid ära õigeaegselt, siis saab ka pank sealt oma informatsiooni kätte – siis saab ka kliendil lepinguline kohustus panga ees täidetud," selgitas Nigul-Lepp.

Otse-eetris rääkis Meelis Milderilt Baltika tegevjuhi ameti üle võtnud Mae Hansen, kuidas hakkab Eesti börsifirma muutuma, et ettevõtte rasket olukorda parandada.

Endine majandusminister Kristen Michal selgitas, millistel kaalutlustel ta toetas Estonian Airi pankroti järel Nordica loomist ning miks peab riik omama lennufirmat.

Äripäeva uuriva toimetuse ajakirjanikud Eliisa Matsalu ja Marge Väikenurm tutvustasid uut Nordica juhti Gunnar Kobinit. Muu hulgas selgus, miks hakati Ekspress Grupis kutsuma Gunnar Kobinit kapten Titanicuks.

Saadet vedasid Aivar Hundimägi ja Ken Rohelaan.

Hommikuprogrammi saab kuulata siit: