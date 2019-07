Kas pensionisüsteem vajab vaid kosmeetilist reformi?

Pensionärid puhkamas jalga. Foto: Andres Haabu

Seekordses saates "Kuum tool" võeti vaatluse alla Eesti pensionisüsteem laiemalt ja selle teine sammas kitsamalt.

Tuleva fondijuht ja asutaja Tõnu Pekk ning Tallinna Ülikooli Eesti demograafia keskuse vanemteadur Lauri Leppik arutasid koos saatejuht Jaanus Vogelbergiga, miks on Eesti võtnud pensionite puhul sihiks nii madala lati kui 40% inimese viimasest keskmisest palgast. Näiteks Hollandis on eesmärk 2,5 korda kõrgem – normaalseks peetakse, et pensionile jäämisega ei kaasne langust elustandardis.

Lahendusi pakuti saates mitu – ühelt poolt saavad praegust süsteemi torkida uued ja innovaatilised turuosalised, nagu näiteks Tuleva enda indeksifondid. Teisalt on aga vaja ka riiklikku initsiatiivi, et pensionisüsteemi sisuliselt, mitte vaid kosmeetiliselt reformida.

Saatekülalised olid ühel meelel, et enne, kui teine sammas vabatahtlikuks teha, tuleks see korda teha. Jutt sellest, kuidas raha n-ö põleb, võib panna eestimaalased hoolimata 20% tulumaksukohustusest raha tõesti teisest sambast välja tõmbama ja ehk mitte kõige mõistlikumalt n-ö reinvesteerima.

Kuula saadet siit: