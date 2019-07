"Idufirmade juhid ja töötajad on napakalt ambitsioonikad"

Toidukulleri Wolt juht Liis Ristal rääkis saates "Juhi jutud" sellest, kuidas tuua ja hoida firmas idufirmalikku suhtumist. Foto: Liis Treimann

Toidukullerifirma Wolt juht Liis Ristal selgitas saates "Juhi jutud", et idufirmade juhid ja töötajad on napakalt ambitsioonikad. Samas on see ambitsioonikus miskit, mida paljud ettevõtted oma organisatsiooni tuua püüavad. Kuidas?

Sellest saab vastuse seekordsest saatest, mis teeb kokkuvõtted kevad-suvistest saadetest ja toob kuulajani lõikeid, häid mõtteid ja soovitusi intervjuudest.

Lisaks saavad saates sõna Tallinki juht Paavo Nõgene, kes räägib, mida õpetasid talle avalikud skandaalid, mille keskmesse ta sattus, maksu-tolliameti juht Valdur Laid, kes andis ühe tõetera kõrva taha panemiseks, ja endine Alexela Oili juht Maria Helbling, kes rääkis suurte firmade juhtiks saamisest.

Täismahus saab kõiki intervjuusid kuulata Äripäeva Raadio kodulehelt raadio.aripaev.ee saatesarjast "Juhi jutud".

Saatejuht on Rivo Sarapik.

