Robootika on sama hästi kui kunst

Robootikavõistlus Robotex. Foto: Raul Mee

Tänapäeval on keeruline leida inimest, kes mingil moel tehnika või tehnoloogiaga kokku ei puutuks. Robootika ja tehisintellekti areng on kaasa toomas muutusi guid pea kõigis eluvaldkondades, alustades kommunikatsioonist ja transpordist ning lõpetades terviseteenuste ning sõjaväega. Uus põlvkond on harjunud, et programmeerimine on sama oluline kui kirjaoskus ja kõike keerukat või tüütut annab automatiseerida.

Kuidas ennast uue generatsiooni jaoks valmis panna? Mis roll on inimesel tulevikus? Mis saab meie töömaailmast?

Sellest räägivad Arvamusfestivali eeldebatis robootikahuviline Sander Laas, Insplay tegevjuht Andres Sirel ning suvekooli Hüppelaud tegevjuht Ede Schank Tamkivi. Arutelu juhib Robotexi tegevjuht Ave Laas.

Kuula saadet siit: