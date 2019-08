Otsustamisel mõtleb ostja neile kolmele tahule

Saates "Nimed müügitahvlil" arutlevad Silver Rooger ja Urmas Kamdron millised kolm faasi peavad olema müügi õnnestumiseks täidetud. Foto: Äripäev

Tihti arvame, et suurepärane toode müüb ennast ise ja kui tooteesitlus on hea, siis on müük tehtud. Kas see ikka on nii? Kuidas kliendid tegelikult otsustavad?

Mis toimub kliendi peas, kuidas ta mõtleb ja sind analüüsib? Saates "Nimed müügitahvlil" anname nõu puhtalt oma praktikale toetudes. Selgitame kolme olulist faasi, mis müügi õnnestumiseks peavad olema täidetud.

Stuudios on Urmas Kamdron ja Silver Rooger.

Saadet toetab Dominate Sales.

