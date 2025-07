Tööstusjuhid: tarneahelast on saanud konkurentsivõime määrav komponent

Oma mõtteid jagavad elektroonikatööstuse Aurightec Eesti tegevjuht Redrik Rahu, metallitööstuse Tammer tegevjuht Liis Kokk ning Foxway operatsioonide juht ja juhatuse liige Oliver Kotkas. Vestlust juhib Anti Orav.

Tippjuhid näevad, et tänases ärikeskkonnas on tarneahelal strateegiline väärtus, mis võib määrata ettevõtte kasvu, kasumlikkuse ja klientide lojaalsuse.

Müügi taustaga Redrik Rahu rõhutab samuti, et tarneahel ei ole enam lihtsalt toetav funktsioon. „Kui müük varem ootas tarneahelalt tuge, siis täna on tarneahel omaette väärtus, mis loob usaldust ja stabiilsust. Ebakindlates oludes, kus igapäevane planeerimine on raskendatud, ongi just tarneahela tugevus see, mis eristab edukad müüjad keskpärastest.“