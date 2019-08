Avameelseid nippe kinnisvara kärmeks müügiks portaalis

Uus Maa Kinnisvarabüroo juhatuse liige ja turundusjuht Kaie Kass-Agcay ja Kinnisvara24 tootearendus- ja turundusjuht Laura Tammeorg räägivad saates "Kinnisvaratund", kinnisvaraportaalidest. Foto: Äripäev

Eestis on kolm juhtivat kinnisvaraportaali, mida kasutab enamik kinnisvarabüroosid ja ostuhuvilisi. Kui erinevad on funktsionaalsuselt Eesti kinnisvaraportaalid ja mis neist on hetkel populaarseim? Kuidas toimib koostöö maaklerite ja kinnisvaraportaalide vahel ning millised on kinnisvaraportaalid viie aasta pärast? Millele pöörata tähelepanu, et objekt võimalikult kiirelt müüdud saaks?

Stuudios on Uus Maa Kinnisvarabüroo juhatuse liige ja turundusjuht Kaie Kass-Agcay ja Kinnisvara24 tootearendus- ja turundusjuht Laura Tammeorg.

Küsib Andres Panksepp.

Saadet toetab Uus Maa Kinnisvrabüroo.

Kuulake saadet siit: